Un peu plus de sérieux!

Soutenir que le soi-disant consensus qui n’en est vraiment pas un de la CENA, permettant à l’électeur de prendre 5 sur les 47 bulletins, prouve que certaines listes sont parrainées par le pouvoir est insensé. Comment cette mesure peut expliquer ou prouver ce supposé parrainage ? L’électeur ne sera-t-il pas libre de choisir les 5 bulletins qu’il souhaite prendre ? N’aura-t-il pas en face de lui la totalité des bulletins (47) ? Alors en quoi ces supposées listes parrainées pourraient changer le vote ou le résultat ? En attendant d’avoir la réponse, l’on peut s’interroger sur la pertinence de la proposition de la CENA qui risque de ne rien changer par rapport aux craintes liées à la pléthore des listes. Si chacun devra choisir 5 bulletins donc parcourir la totalité pour sélectionner, il n’y aura pas de gain de temps. En plus, avec cette option, le secret du vote sera violé. Les mandataires des listes présents dans les bureaux pourraient être frustrés de voir leur tas de bulletins intact à la fin de la journée… autant d’anomalies et des conséquences que cette contestée mesure « CENARIALE » pourrait occasionner. Alors plus de sérieux et d’intelligence ne seront pas de trop pour sauver le scrutin du 30 juillet déjà sujet aux manigances et complots de toutes parts !

Share This: