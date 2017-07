Le Pm fusille Idy dans son fief ‘’Thiès a choisi l’endurance et la vérité sur la roublardise et les combines »

En meeting à Thiès, Mahammed Dionne a décoché des flèches assassines sur Idrissa Seck à l’endroit de qui il dit : «Thiès a choisi l’endurance et la vérité sur la roublardise et les combines».

La tête de liste de BBY a fait forte impression dans la capitale du Rail. Mahammed Dionne qui, dans le cadre de sa campagne pour les législatives, a sillonné le pays, a été reçu tel un héros dans la capitale du Rail. Les populations, massées le long de la route, ont vibré pour le marron-beige. A pieds, à bord de Djakarta ou de véhicules, elles ont jubilé et annoncé la couleur en attendant le triomphe de Bby. « Votre forte mobilisation et la patience dont vous avez fait montre pour nous attendre, ici, à la Place de France, signifient que Thiès a définitivement tourné la page», dira-t-il, visiblement requinqué par la foule. Et il ajoute : « De par le passé, on a connu Thiès l’inféodée, Thiès la rebelle, Thiès la ville du refus et Thiès la combattante. Des traits de caractère, sans doute liés à l’histoire du Cayor, de ses hommes et de ses héros. Aujourd’hui, ce temps est révolu. » « Thiès est devenue réaliste, pragmatique et opportuniste, dans le sens positif du terme. Car Thiès ne veut pas rater le train de l’histoire qui est en train de s’écrire avec le Président Macky Sall et son Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne », a-t-il poursuivi. Avant de lister les réalisations de Macky Sall dans la région : «Zone horticole par excellence, les exportations dans cette partie du Sénégal ont atteint des chiffres records ces dernières années avec 100 000 tonnes de produits. Région industrielle, Thiès a vu le pouvoir du Président Macky relancer et redynamiser des établissements tels les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), à l’agonie avant le changement de pouvoir intervenu en 2012. Sans oublier les subventions pour l’achat de pirogues et de moteurs hors-bord alloués aux pêcheurs de Kayar et de toute la région, la réhabilitation du Stade Lat Dior, les infrastructures routières telles les autoroutes Thiès, AIBD et Ila Touba….

Des réalisations qui font que les quinze collectivités locales, jadis favorables à Idrissa Seck, lui ont tourné le dos en s’engageant à accompagner le Président Macky Sall dans l’exécution et la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent. Les maires de ces communes, présents à la Place de France, aux côté de leurs administrés, ont réitéré leur volonté d’asseoir une domination sans partage de Bby.

Ale LO