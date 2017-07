Le PM dans la petite côte ‘’Ici la victoire de BBY est assurée’’

Mbind Diogoye» (le domicile de Diogoye), pour ne pas dire Joal, terre natale de Léopold Sédar Senghor, Père de la Nation, et Fimela, ont vu défiler, hier, la caravane de Benno Bokk Yakaar.

Les populations de la Petite Côte ont reçu hier la tête de liste de BBY, Mahammed Boun Abdallah Dionne, parti à la pêche pour une majorité qualifiée. A Fimela, royaume du Cardinal Théodore Adrien Sarr, ayant basculé sous les couleurs beige et marron de l’Alliance pour la République (APR) depuis 2009, la tête de file de Benno, Boun Abdallah Dionne, a rappelé les subventions accordées aux pêcheurs pour l’achat de moteurs hors-bord, aux paysans pour les semences, les intrants et le matériel agricole, tous subventionnés. Auparavant, un vibrant hommage a été rendu au Président poète, Léopold Sédar Senghor, par le Premier ministre Mahammed Dionne. Il révèle que le chef de l’Etat, Macky Sall, tient du Chantre de la Négritude, «son sens élevé de l’Etat». Réunis devant «Mbind Diogoye», les notables du village, au milieu de jeunes, femmes et adultes, militants et sympathisants de Bby, ont réservé un accueil chaleureux et populaire à Mahammed Boun Abdallah Dionne. Joal est nichée en pays sérère où les activités prédominantes restent la pêche, l’agriculture et le tourisme. Le secteur touristique, pour ne considérer que celui-ci, a, d’après le PM, obtenu de l’Etat central une enveloppe de «5 milliards FCFA pour l’aménagement d’une zone touristique à Mbodiène et à Pointe Sarène». Sur un supposé report des élections, c’est peine perdue, si l’on en croit la coalition présidentielle qui rassure que le «scrutin se passera dans le calme, la sérénité et la transparence. Car Bby, c’est le peuple».

Alé Lo