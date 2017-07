LE PM TACLE GUIRASSY… ‘’Macky n’a aucun contact avec lui’’

Le Premier ministre, Mohammad Boun Abdallah Dionne, tête de liste nationale de BBY, a coupé court « les fausses rumeurs selon lesquelles le candidat et tête de liste départementale de la convergence patriotique Kaddu Askan Wii, en l’occurrence Moustapha Guirassy, travaillerait avec le Président Macky Sall.

En meeting à Kédougou, le Premier ministre a jeté des pierres dans le jardin de l’opposant Guirassy. « Macky Sall n’a aucun contact avec une quelconque liste parallèle. Et tous ceux qui l’ont fait ont été sanctionnés», a-t-il précisé. Cependant, poursuit-il, «la porte de Benno Bokk Yakaar est largement ouverte à l’ancien ministre maire de Kédougou. Mais s’il veut venir, nous le prendrons comme suppléant car nous, notre candidat, c’est bien le député-maire Mamadou Hadji Cissé», a indiqué le Premier ministre. Suffisant pour que la foule nombreuse acquise à sa cause, applaudisse largement. Poursuivant ses propos, il a tenu à préciser que le député maire de Kédougou travaillait depuis longtemps avec le président Macky Sall. « C’est peut-être maintenant que Mamadou Hadji Cissé s’est affiché publiquement, mais c’est quelqu’un qui travaille avec nous depuis très longtemps », note le PM. « Nous sommes convaincus de la victoire éclatante au soir du 30 Juillet, car tous les maires des communes, tous les responsables politiques du département sont tous unis pour la même cause ». Pour rappel, le Premier ministre avait tenu les mêmes propos lors de l’audience qu’il avait accordée à la délégation de Kédougou à Dakar, il y a quelques jours. « Le président n’a aucun contact avec Guirassy », disait-il.

…Et liste les clés de l’émergence de la région…

Ces cinq dernières années, la commune de Saraya a bénéficié de plus de plans-programmes que durant toute la période ayant précédé l’avènement du Président Macky Sall». L’affirmation est de la délégation départementale ayant tenu une séance de travail avec le Premier ministre, Mohammad Boun Abdallah Dionne, dans la salle de réunion de l’hôtel Bedik de Kédougou. Toutefois, il reste à faire dans l’approvisionnement en eau, l’amélioration du plateau technique de santé et le renforcement de la sécurité. Le Premier ministre, après avoir écouté les doléances des populations, rappelle que la région de Kédougou avait été longtemps délaissée. Une attitude injuste des gouvernants mais qui, aujourd’hui, est en train d’être réparée par le Président Macky Sall. En effet, renseigne le Pm, «au sortir du Conseil des ministres décentralisé, les besoins de la région avaient été identifiées». C’est dans ce sens que la plus belle et la plus riche région du Sénégal a pu bénéficier d’un pont reliant Kédougou et Fongolembi (4,8 milliards FCFA), d’une route qui fait la jonction entre la capitale régionale et Salémata, d’un hôpital, d’un commissariat de Police… non sans considérer la réforme du code minier qui prévoit un fonds de péréquation et d’appui aux collectivités locales. Pour en revenir au département de Saraya, M. Dionne renseigne qu’il «saura qu’il fait partie intégrante du pays», surtout que le PUDC 2, dans lequel est inscrite la construction de 200 forages, réserve une part importante au département. On peut citer, entre autres, l’interconnexion du réseau électrique, une des priorités du chef de l’Etat. Il annonce en passant le bitumage de la route Kédougou-Dindifélo, l’hôpital régional (6 milliards FCFA), le plateau technique moderne du centre de santé de Salémata et le stade régional dont le financement est inscrit dans le budget de 2018. D’autres comptoirs d’achats, qui s’ajouteront aux trois déjà édifiés dans la zone aurifère, sont au programme. En plus, le désenclavement est déjà entamé grâce à la réfection de la route Dialocoto-Mako pour un coût global de 24 milliards CFA. Persuadé qu’il restera la seule tête qui, durant cette campagne électorale, pose le pied à Kédougou, le chef de fil de Benno Bokk Yakaar soutient que «l’unique liste qui vaille et qui mérite être portée à l’hémicycle est celle de la coalition Bby».

Papis Nimbaly Barro