PNBS : La Banque mondiale fait limoger six cadres sénégalais

Remous à la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale. Six coordonnateurs régionaux du Programme national des Bourses de Sécurité familiale (PNBSF) ont été limogés, au seul motif que la Banque mondiale qui assurait leur salaire ne peut plus supporter ces charges. En réalité, la Banque mondiale aurait proposé la mise en place de pools. Dès lors, il faut « restructurer », selon la DGPSN, avec à la clef, des têtes qui tombent. Et, il nous revient que certains coordonnateurs ont reçu un coup de fil du Secrétaire général de la DGPSN leur signifiant que la Banque mondiale a décidé de réorganiser les antennes régionales en pools et que du coup, leur poste ne sera plus pris en charge financièrement ». Les autres ont tout simplement été informés par voie de courrier électronique. Les coordonnateurs régionaux limogés dénoncent la forfaiture et l’amateurisme de cette structure rattachée au cabinet du Président de la République. Ils comptent bien ester en justice pour que réparation soit faite des dommages et préjudices subis.

Georges E NDIAYE