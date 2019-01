Podor: Racine Sy rafle la mise

A Podor, c’est parti sur les chapeaux des roues pour réinvestir le Président Macky Sall. Le mouvement « And Ligueyal Sénégal Ak Racine Sy » (Alsar) occupe le terrain et s’octroie les honneurs du premier rang. Entendez par là qu’il place les pions assez loin et investit le président Macky Sall pour la présidentielle de 2019, comme cela vient de se faire dimanche dernier lors d’une cérémonie présidée par le Premier ministre Mohamed Dionne.

Pourquoi ce choix sur Macky ? Seulement parce que l’APR montre des limites, voire certaines faiblesses de densité dans le monde rural, sans compter des asynergies de forces capables de peser négativement en Février prochain ?

Probable. Mais le Président Mamadou Racine Sy évoque surtout d’autres raisons évidentes : « A mes yeux, le Président Macky Sall a fait ce qu’aucun président n’a pu faire. Il a entamé le projet portant sur la révision des pensions de retraite qu’il a augmentées de plus de 46% ». « Et notre combat c’est justement le développement économique du Sénégal, programme que nous ne voyons que dans le Plan Sénégal émergent initié par le président Macky Sall », ajoute-t-il.

Cheikh Ba