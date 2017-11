Le poids de la dette s’alourdit

Ce principal s’est établi à 73,7 milliards FCFA contre 51 milliards FCFA au troisième trimestre 2016. Toutefois, en glissement trimestriel, il a enregistré une hausse de 35,7 milliards FCFA, passant de 54,4 milliards FCFA au deuxième trimestre 2017 à 73,7 milliards FCFA un trimestre plus tard.

Quant aux intérêts et commissions versées par l’Etat sénégalais, ils ont fortement augmenté de 50,7 milliards FCFA entre le deuxième et le troisième trimestre 2017, se situant respectivement à 78,9 milliards et 118,9 milliards.

Toutefois en glissement annuel, les intérêts et commissions ont moins progressé (plus 19,5 milliards), passant de 99,5 milliards FCFA en 2016 à 118,9 milliards FCFA en 2017.

Apa News