Elle poignarde son mari qui a pris une deuxième épouse

Un drame des Maristes Bis. Mangoné G. a poignardé son mari M. Lèye qui l’a informé e de sa décision de prendre comme seconde épouse, son collègue à Shell Sénégal. Selon le journal Les Echos, les faits ont eu dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 décembre 2018 au quartier Asecna, à Yeumbeul Nord. La dame, gagnée par la jalousie a surpris son mari couché sur le ventre dans le lit conjugal avant de lui asséner plusieurs coups de couteau.

Le mari surpris, hurle de stupeur, saute de son lit et tente de s’échapper. Dans sa fuite, sa femme lui assène un autre coup de couteau dans le dos, lui occasionnant une large entaille. Il sera conduit dans une structure de santé où il a subi des soins. Muni d’un certificat médical, il a porté plainte contre sa femme qu’il a répudiée du domicile conjugal, informe le journal.

Cette dernière refuse de quitter la maison, pique une crise d’hystérie et casse les meubles et le téléviseur et le téléphone portable de son mari. La seconde épouse, qui a appris la nouvelle, refuse, pour le moment, de rejoindre le domicile conjugal