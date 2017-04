Point de mire : Premier tour historique (Par Dié Maty Fall)

Les sondages ont eu finalement raison sur le scrutin de toutes les incertitudes. Les urnes ont délivré le verdict attendu ce dimanche 23 avril 2017 : Emmanuel Macron (23,9 %) et Marine Le Pen (21,7 %) sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle, tandis que François Fillon au coude à coude avec Jean-Luc Mélenchon (19,8% et 19,2%) et Benoît Hamon (6,5%) sont éliminés. Et au nom du front républicain, la classe politique française appelle à rallier Macron le 7 mai prochain. Quant à l’abstention, son taux est de 22 %. C’est un peu plus qu’au premier tour de 2012 où elle pointait à 20,52 %.

Aujourd’hui, c’est une page de la vie politique française qui se tourne après cette élection de toutes les premières. A priori, le match du 7 mai opposera une vision du réformisme à une conception identitaire. Ce premier tour est aussi celui du renouveau de la vie politique française. Pour la première fois, un candidat jamais élu auparavant arrive au second tour. Avec Macron, c’est aussi la première fois qu’un candidat issu d’un mouvement créé il y a moins d’un an se qualifie en tête du premier tour. Incontestablement, c’est la première fois qu’il y a un candidat aussi jeune au second tour de la présidentielle française, avec Emmanuel Macron, 39 ans. Et c’est aussi la première fois que le second tour sera aussi jeune, avec Marine Le Pen, 48 ans. Le dernier record date de 1974, avec Valéry Giscard d’Estaing, 48 ans.

Autre première dans l’histoire de la Vème République : aucun des deux grands partis les plus structurés, les Républicains et le Parti socialiste, n’est qualifié pour le second tour et sont tous éliminés. Alors qu’il y a toujours eu au second tour de la présidentielle un candidat issu du Ps (ou de son prédécesseur la Sfio) et un candidat issu des Républicains (ou de ses prédécesseurs Ump, Rpr, Udr, Unr). A l’exception de l’élection de 1969 (Poher contre Pompidou), de 1974 (Giscard sur une candidature dissidente contre Mitterrand) et 2002 (Chirac contre Le Pen).

Benoit Hamon termine avec 6,2 % des voix, un score historiquement bas pour le Parti socialiste, depuis que Gaston Deferre avait fait 5 % en 1969. Le vote utile a durement sanctionné le Ps, et être sévèrement distancé par l’extrême droite et l’extrême gauche est vécu par Hamon comme « le signe d’une défaite morale ». François Fillon, des Républicains, a, lui aussi, échoué à qualifier son camp pour la première fois de l’histoire de la Vème République. Sa défaite est d’autant plus cruelle que ce ne sont pas les idées de droite qui ont été rejetées, mais bien les « affaires » qui ont affaibli sa candidature qu’il a persisté à maintenir. Il coule et la droite avec lui.

Cependant, pour le Front national, cette présence au second tour n’est pas une première. Le 21 avril 2002, Jean Marie Le Pen était qualifié au second tour avec 16, 86 % des voix, face à Jacques Chirac, à la surprise générale, alors que le candidat socialiste, Jospin, était systématiquement prévu au second tour par les sondages. Pour une femme, ce n’est pas non plus une première. Bien avant Marine Le Pen, Ségolène Royal s’était qualifiée, en 2007, face à Nicolas Sarkozy. La candidate du Ps était alors la première femme à se hisser au second tour de la présidentielle. En 2002, la candidate de Lutte ouvrière, Arlette Laguiller, avait été la première femme à s’être présentée à l’élection présidentielle depuis 1974.

Pour les battus, il reste le ralliement sans hésitation à Macron et le front républicain pour faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Un rassemblement républicain a été accepté, dès hier soir, par tous ou presque. Il y a une claire conscience que le projet présidentiel de l’extrême droite serait un désastre économique et social pour la France, en raison de ses positions de repli sur l’euro, les frontières, l’immigration et les étrangers, la sortie de l’Otan et de l’Union européenne. Après avoir fait barrage à Marine Le Pen, les états-majors politiques mettront le cap sur les législatives de juin prochain, troisième tour des perdants, et sur les recompositions à droite comme à gauche. Chez les socialistes comme chez les républicains, il y aura, en effet, du labeur pour se remettre de la déroute et digérer l’avertissement des Français.