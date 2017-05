Point de mire : La réconciliation (Par Alassane Diawara )

Le chef de l’Église catholique a campé le contexte, soulignant que « c’est un voyage d’unité et de fraternité » dans un pays et une région toujours en prise avec la violence confessionnelle. La descendance d’Abraham a réellement besoin de fraternité depuis qu’elle se fait la guerre. L’histoire des hommes a été fortement marquée par des guerres de religion au point d’amener les libres penseurs à lutter pour reléguer la foi dans l’espace privé et pacifier l’espace public.

Compte tenu des moyens de communication qui ont fortement réduit le mur d’incompréhension entre les hommes, l’heure est à la prise de conscience sur la nécessité d’une cohabitation pacifique entre tous.

Le pape a d’ailleurs appelé à la paix et à la cohabitation harmonieuse, à la conférence internationale de paix organisée par Al-Azhar, institution de référence de l’islam sunnite qui accueille des milliers de jeunes étudiants musulmans issus de diverses régions du monde. L’institut Al-Azhar est monté en première ligne dans la lutte contre l’extrémisme religieux depuis quelques années, du fait que les sunnites, de loin majoritaires, vivent, pour la plupart, en cohabitation avec d’autres confessions religieuses et commencent par être gangrénés par l’extrémisme introduit sous couvert d’assistance aux pauvres et démunis.

Un rôle d’éducation religieuse d’Al-Azhar pour la tolérance qui s’est accentué après l’épisode malheureux du régime islamiste de Mohamed Morsi et la prise de pouvoir d’Abdel Fattah al-Sissi, suite à une révolte populaire. Fortement soutenu, le président égyptien a multiplié les gestes de réconciliation envers la communauté copte. Il a été le premier président égyptien à se rendre à une messe de Noël et à avoir promulgué une loi de facilitation des procédures de construction d’églises pour les coptes.

La visite du Pape François contribuera, à coup sûr, à réduire le mur de méfiance entre citoyens de confession différente et à cultiver la tolérance au-delà de l’Égypte, par l’entremise d’Al-Azhar.