Point sur le mercato hivernal des Lions de la Téranga

Comme chaque mercato, les internationaux sénégalais ont été très sollicités. Plusieurs d’entre eux ont changé de club et de championnat tandis que d’autres n’ont pas eu cette chance malgré les offres très alléchantes. Comme pour ces derniers mercato, c’est en Turquie que les Sénégalais se sont le plus activés.

Koulibaly aurait choisi son futur club !

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly envisagerait de quitter Naples l’été prochain, mais opterait plus que jamais pour un départ vers… Manchester United. « Manchester United prêt à mettre 100M€ pour moi ? C’est beaucoup d’argent. J’ai envie de gagner des titres avec le Napoli, il y beaucoup de clubs qui s’intéressent à moi, c’est très plaisant et on verra de quoi demain sera fait », lâchait Kalidou Koulibaly (27 ans) en janvier dernier sur son avenir, alors que le défenseur sénégalais de Naples intéresserait fortement Manchester United et le PSG. D’ailleurs, selon la presse anglaise, Koulibaly aurait déjà une idée bien précise quant à l’identité de son futur club… Le London Evening Standard annonce que Kalidou Koulibaly rêverait de rallier Manchester United lors du prochain mercato estival, et pourrait donc snober l’intérêt du PSG. L’international sénégalais, sous contrat jusqu’en 2023 avec Naples, pourrait faire le forcing en fin de saison pour rejoindre les Red Devils.

Excellent dès le début de la saison avec Kasimpasa, avec un bilan exceptionnel de 20 buts en 17 matchs en SuperLig, Mbaye Diagne s’est vu proposer un contrat en or par Galatasaray. En effet, l’attaquant sénégalais a signé chez le club stambouliote pour une durée de 4 ans et demi. Il touchera 2,3 millions d’euros par an. Le transfert de l’international sénégalais a coûté de 12 millions d’euros plus l’attaquant Eren Derdiyok. Galatasaray occupe la deuxième place du classement derrière Istanbul Basaksehir.

Ce dernier a enregistré la venue de l’attaquant sénégalais Demba Bâ. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Shanghai Shenhua, l’attaquant sénégalais de 33 ans est prêté jusqu’à la fin de la saison à Istanbul Basaksehir. Il fait son retour en Turquie. Son ami et compatriote, Moussa Sow, a aussi fait le même chemin. L’ancien international sénégalais de 33 ans a signé en D2 turc, à Gazişehir Gaziantep.

En Angleterre, Baye Omar Niass a changé de club. L’international sénégalais qui n’entrait pas dans les plans du coach d’Everton, Mauro Silva, a été prêté 6 mois à Cardiff City avec option d’achat. Son ex coéquipier et compatriote, Idrissa Gana Gueye, n’a eu cette chance. En effet, le milieu international sénégalais souhaitait rejoindre le Paris Saint-Germain, mais son coach s’y est fermement opposé malgré une dernière offre de 30 millions d’euros des Parisiens.

Dans la même situation que Baye Omar Niass, Assane Dioussé, en manque de temps de jeu à Saint-Etienne, a aussi changé de club. Le milieu international sénégalais est retourné en Italie. Il a été prêté jusqu’au terme de la saison au Chievo Vérone. Toujours en France, le jeune défenseur sénégalais, Moustapha Mbow, s’est engagé avec le Stade de Reims pour une durée de quatre ans et demi en provenance de Darou Salam FC (Sénégal).

En Italie, la Juventus a enregistré l’arrivée du prodige sénégalais, Kaly Sène. Ce dernier, suivi par plusieurs clubs, a signé un contrat de 3 ans. L’attaquant sénégalais évoluait à Vanchiglia.

Le milieu de terrain sénégalais, Mamadou Loum, en provenance de Braga, a signé à Porto sous la forme d’un prêt accompagné d’une option d’achat de 7,5 millions d’euros.

Georges Emmanuel Ndiaye