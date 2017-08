Les points-clés de la transformation numérique

Que signifie concrètement la Transformation Numérique ? Cecil Dijoux y répond au travers d’un ouvrage synthétique.

Depuis une dizaine d’années, Cecil Dijoux tient le blog #Hypertextual consacré à la transformation numérique. Il publie aujourd’hui un ouvrage très synthétique, #Hyperlean, issu de son expérience autant de blogueur que de consultant. Son objectif est ambitieux : faire comprendre ce qu’est concrètement la transformation numérique des entreprises. Pour l’auteur, la transformation des entreprises doit aboutir à rendre celles-ci encore plus agiles qu’avec la méthode Lean, d’où le concept d’#Hyperlean.

Au fil de chapitres courts, au texte structuré et avec une maquette bien aérée, l’auteur va ainsi définir ce qu’est la transformation numérique des entreprises et ce qu’elle implique. Il précise ainsi les principaux points de transformation (relations clients, produits et services, processus, outils…) comme les nouvelles approches (« pourquoi l’exécution est la stratégie », « le rôle du manager », « la DSI désintégrée », etc.).

Ceux qui sont largement engagés dans une transformation numérique n’apprendront rien dans cet ouvrage qui reste d’initiation. Par contre, les managers perdus dans les nouveaux concepts trouveront là une bien utile boussole, d’autant plus utile qu’elle est synthétique et simple d’emploi. Pour contribuer à faire exploser les vieux schémas obsolètes et à la désintermédiation générale, l’ouvrage a été conçu et est diffusé par l’auteur qui s’auto-édite, sans toutefois encore parfaitement maîtriser les subtilités de la pratique. L’ouvrage n’est donc disponible que sur Amazon en version papier et sur Lulu (la plate-forme fondée par Bob Young) pour la version PDF.