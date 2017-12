Polémique autour des 200 milliards- Amadou Tidiane Wone demande au ministre Amadou Ba d’édifier l’opinion

REWMI.COM- L’ancien ministre Amadou Tidiane Wone s’est prononcé sur la polémique autour des 200 milliards recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Il a interpellé le ministre de l’économie et des finances et ses services d’édifier les sénégalais sur la sortie de l’ancien ministre de la justice, Aminata Touré. Selon Amadaou Tidiane Wone, nous nous sentons abandonnés par nos autorités et dans ce cas précis le ministre Amadou Ba et ses services doivent, quand une polémique comme celle-ci enfle, donner des réponses précises, factuelles qui arrêtent les bavardages dans le mesure où, ces bavardages peuvent nous être préjudiciables au niveau de l’image de notre pays, au niveau de ce qu’on peut considérer comme de l’intoxication de l’opinion publique. « Je pense aussi que puisque c’est un dossier de la Crei, l’ancien procureur et actuel agent judiciaire de l’État, Antoine Diome est doublement outillé pour s’expliquer », a-t-il dit tout en pensant que le gouvernement s’expliquera sur la question le moment venu.

Cheikh Moussa Sarr