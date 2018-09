Polémique sur le classement du concours général : Mary Teuw retire son «post»

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane, n’était pas d’accord avec le classement de l’édition 2018 du Concours général. Et il l’avait fait savoir sur sa page Facebook, soutenant que les titres de «Meilleur élève» et de «Meilleur élève scientifique», attribués à Diary Sow, devaient aller à d’autres. Mary Teuw Niane a retiré son post. Ce, selon L’As qui donne l’information, à cause des nombreuses critiques.