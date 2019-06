Yoff: La police démantèle une bande de 9 malfaiteurs

Dans la nuit du 02 au 03 juin 2019, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat des Parcelles Assainies, exploitant une information faisant état de la présence d’une bande de malfaiteurs, auteur de plusieurs cas d’agressions et de cambriolages à Yoff, se sont transportés sur les lieux. Les investigations menées ont permis d’interpeller neuf (09) individus.

Une fouille minutieuse de la chambre qui leur sert de repli a permis la découverte de dix-huit (18) cornets de chanvre indien, un couteau, une corne pointue, un coupe-coupe et une arme à feu. Selon des informations, ils se regroupaient dans ladite chambre pour planifier des agressions et cambriolages. Ils ont été placés en garde à vue et l’enquête ouverte suit son cours.

Interpellation d’un membre de la bande qui avait braqué le Complexe Al Makhtoum de Tivaouane

Dans la même dynamique, les hommes du Commissaire Urbain de Tivaouane ont interpellé, le 02 juin 2019, le nommé A. SOW, cité par les témoins comme faisant partie de la bande qui avait braqué le Complexe Al Makhtoum de ladite localité, situé sur la corniche, dans la nuit du 31 mars au 01er avril 2019.

La perquisition de son domicile a permis mettre la main sur un arsenal important, composé d’armes automatiques, de fusils, d’une arme de fabrication artisanal, ainsi que des armes blanches.

Pour rappel, la bande, au nombre de cinq (05), armée de fusils et de coupe-coupe, avait réussi à emporter la somme de 350.000 FCFA, une (01) tablette et trois (03) téléphones portables.

L’enquête se poursuit aux fins d’appréhender le reste de la bande.