Le policier Dieng et Cie acquittés

Le policier Ibrahima Dieng, accusé de trafic de drogue, a finalement été acquitté par la Chambre criminelle de Dakar. Ce n’est pas tout. La justice a également ordonné la restitution des bijoux et des véhicules saisis sur la dame Awa Ndiaye et sa mère. Pour rappel, le Procureur avait requis 12 ans de travaux forcés contre le policier Ibrahima Dieng et 15 ans de travaux forcés contre ses présumés complices.