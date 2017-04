Des politiciens insolents et dangereux     

La démocratie sénégalaise est pourrie. Le jeu politique est infecté avec des politiciens néophytes, favorisés par le pouvoir ou manipulés par des Chefs de partis. Des gens qui n’ont que l’insulte à la bouche. Des arrogants qui n’ont pour arguments que l’outrage et la fausseté. Des dirigeants politiques suffisants et arrogants. Un Président de la République qui s’emporte et dérape. Un Président de l’Assemblée nationale qui insulte. Des Députés qui s’injurient. Des Ministres aux propos grossiers. Des Opposants commanditaires de forfaiture qui ne cessent de tricher et se cacher. Un appareil d’Etat et un appareil judiciaire transformés en cordes tristement partisanes ! Voilà ce qu’offre la démocratie au Sénégal, un pays qui ne dispose plus de berceau de la République.

Des ignorants et des aigrefins considèrent qu’il suffit d’être grossier pour accéder au pouvoir et s’accoutrer en costume bleu et cravate rouge pour être homme d’Etat. L’opposition et ses jeunes se montrent insolents par leurs sorties au vitriol contre l’Institution d’Etat. Les gens de l’APR et de Benno Bokk Yakaar se singularisent par la grossièreté et la vulgarité ! Quelle tragédie ! Tous les acteurs politiques, du Pouvoir comme de l’Opposition, couvrent de leur bave Loi, Vertu, Institution et République. Ils rugissent sans pouvoir hausser leur petite petitesse ! Et ils sont dangereux et font rôder la violence autour de Dakar pour imbiber de sang les alentours de l’Obélisque comme sous Wade avec morts de personnes !

Dans tous les cas, Macky Sall répondra devant l’histoire pour avoir adoubé dans les Institutions et à la tête de Services publics, des amis de Madame et des arsouilles de cour à qui un homme d’Etat n’imaginerait jamais confié le rôle de planton ! L’Opposition aussi répondra devant l’histoire pour sa fausseté, son égocentrisme, son narcissisme, sa malhonnêteté et ses méthodes goujats de frustrés qui combattent une personne et non une politique !

Domou rewmi