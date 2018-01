Politique de Entrepreneuriat : Le Centre des jeunes dirigeants sénégalais booste la jeunesse

REWMI.COM- Aider les jeunes à travers l’entrepreneuriat. Tel est l’objectif du Centre des Jeunes Dirigeants, installés partout à travers le monde (Libreville, Tunisie, Paris Bruxelle, Tunis, Kigaly, Conakry, Wagadougou, Yaounde…). Ainsi, lors du Hub Africa, qui procède à des sélections de projets, le Cgd Sénégal qui regroupe de jeunes entrepreuneurs, de jeunes dirigeants, accompagne les jeunes dans la formation des projets à travers une caravane dénommée saga africa, qui aura lieu au Maroc le mois de mai prochain pour une durée de 3 jours, avec 6 villes à visiter. Lors du hub africa, dix personnes ont présenté des projets portants sur la transformation d’aliment, l’esthétique, la consultance, la construction, le pavage, la gestion des ordures entre autre projets, devant un jury composé d’experts comptable et de chefs d’entreprises venus du Maroc. Sur les dix sélectionnées, 4 lauréats bénéficieront de la largesse et du soutien du Cgd qui les accompagnera tout le long de la caravane qui désignera le meilleur entrepreneur africain. Pour cette édition du hub africa, le jeune Alioune Badara Mbengue qui a présenté le projet portant sur la gestion des ordures, avec un système de tri et qui a remporté la première place, représentera le Sénégal au Maroc.

Fatou Baba Fall