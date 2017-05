POLITIQUE : Jean Paul Dias dit bye-bye à Macky et rejoint l’opposition

Le leader du Bloc des centristes gaïndé (Bcg) vient de tourner le dos à la mouvance présidentielle et rejoint la coalition de l’opposition « Mankoo Taxawu Senegaal ». Cette sortie est synonyme d’une dénonciation, selon les centristes, de la mainmise par la mouvance présidentielle sur les instances de la République telle que la justice.

Le camp présidentiel semble être tumultueux, si certains responsables de taille se crêpent les chignons au lieu de travailler en vue d’obtenir une large majorité aux prochaines joutes électorales, d’autres préfèrent claquer la porter pour s’assurer une politique de base comme Jean Paul Dias. Ce dernier, leader du Bloc des centristes gaïndé (Bcg) a quitté Benno Bokk Yakaar. Un sacré coup pour Macky Sall qui veut redorer le blason de la mouvance présidentielle pour faire face à la coalition de l’opposition « Mankoo Taxawu Senegaal » qui enregistre désormais l’adhésion de Jean Paul Dias.

Les centristes expliquent, dans un communiqué parcouru par nos soins : « le Bcg décide souverainement et en toute indépendance de se joindre aux signataires de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal dans le cadre de la participation du parti aux élections législatives de 2017 ». En déphasage avec la politique de la mouvance présidentielle, ils dénoncent : «le Bcg note une persistance de l’instrumentalisation, de la manipulation de la justice contre de dignes concitoyens dans le seul but de règlements de comptes politiciens vis-à-vis de ceux qui osent manifester une quelconque ambition politique démocratique pour le Sénégal » , ajoutant que le cas le plus significatif étant celui de la détention arbitraire du maire de Dakar, dénoncé par toute l’Afrique et par le monde entier. Le Sénégal officiel se couvrant de honte.

Parmi les causes du divorce de BCG avec la mouvance présidentielle, l’on peut noter dans le communiqué ces derniers se soucient d’une « reconduction d’une Assemblée nationale asservie face à l’exécutif et au judiciaire». Mieux, «un parlement dont le comportement quinquennal a été décrié par tout le pays, y compris par nombre de ses membres actuels », ont-ils lâché.

Safiyatou DIOUF