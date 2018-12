Pont Sénégal-Gambie: Fin des travaux le 10 janvier

Les travaux portant sur la construction du pont sur le fleuve Gambie à Farafagné vont prendre fin au plus tard le 10 janvier prochain, renseigne le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

«L’entreprise AREZKI, chargée des travaux, a informé que tout le matériel et les matériaux de revêtement sont sur place et s’engage à terminer lesdits travaux au plus tard le 10 janvier 2019».

Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo s’est rendu jeudi à Farafagné, en Gambie, pour visiter les travaux du pont, en compagnie du directeur général de l’Ageroute, Ibrahima Ndiaye, et de ses techniciens.

A l’issue de cette visite, Abdoulaye Daouda Diallo a noté avec une très grande satisfactionl’achèvementde l’essentiel des travaux du pont pour lequel il reste juste la pose du tapis d’enrobé et la signalisation.

Il ajoute que pour bien illustrer l’achèvement du pont, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a traversé le fleuve Gambie en empruntant de bout en bout le pont qui permet notamment de faciliter les déplacements entre la partie sud du Sénégal et le nord de la Gambie.