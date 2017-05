POOL D’AVOCATS DE KHALIFA SALL : Aissata Tall Sall et El Hadji Diouf se retirent

La constitution de partie civile par l’Etat a contraint les deux avocats parlementaires Mes Aissata Tall Sall et El hadji Diouf de quitter le pool d’avocats de la défense. Autrement dit, « étant des parlementaires, ils ne peuvent pas se constituer contre l’Etat ».

L’on peut dire d’ores et déjà que le détenu maire de Dakar Khalifa Sall est dans une situation délicate. A la suite du refus de la demande de liberté provisoire par la chambre d’accusation à son pool d’avocats, Mes Aissata Tall Sall et El hadji Diouf ne peuvent plus assurer la plaidoirie à Khalifa Sall. Selon le quotidien « les Echos », dans une correspondance adressée aux deux avocats de la défense, Me Mbaye Gueye relève que l’Etat s’est constitué partie civile lui permettant de contraindre ces deniers, de ne plus pouvoir plaider pour Khalifa Sall. En d’autre terme, il ressort de ce dossier que les deux avocats, étant des parlementaires, ne peuvent pas se constituer contre l’Etat. Un argument, d’après la source, accepté par Aissata Tall Sall et El Hadji Diouf.

Safiyatou Diouf