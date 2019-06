Popenguine: 12 arrestations, 50 kg de yamba et de l’alcool d’une valeur d’1 million saisis

Dans le cadre des opérations de sécurisation des activités du pèlerinage marial de Popenguine, la gendarmerie a procédé à douze arrestations, saisi 50 kilogrammes de chanvre indien et une quantité non précisée de boissons alcoolisées. La Rts qui donne l’information, signale que plus de 750 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des pèlerins et de leurs biens.

