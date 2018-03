Porokhane Un député Apr lâche Macky pour Idy

Les tournées d’Idrissa Seck à l’intérieur du pays commencent à porter ses fruits. Le député de l’Apr, Galass Kalsoum, a rejoint Idy.

Fait rarissime. Le président de Rewmi a frappé un grand coup ! L’ancien Premier ministre Idrissa Seck vient d’avoir un soutien de taille. Il s’agit du député de l’Apr Galass Kalsoum, un compagnon de longue date du président Macky Sall. Devant le marabout Serigne Moussa Nawell, il a déclaré son soutien au leader de Rewmi. « Je suis avec le président Idrissa Seck et je demande des bénédictions pour qu’il soit président en 2019 », a-t-il indiqué. A rappeler que ces temps-ci, Idrissa Seck ne chôme pas. Il ne cesse de sillonner les coins les plus reculés du Sénégal, à la pêche aux nouveaux électeurs. Il y a quelques jours, Idrissa Seck était dans le Sédhiou où il a rencontré paysans, enseignants, éleveurs, de tous sexes et tous âges confondus. Avec le Magal de Porokhane, le chef de file de “Rewmi” a décidé de faire de l’axe Sine-Saloum son quartier général pendant 48 heures, afin de renouer le contact avec les populations. À Porokhane, le patron de Rewmi entretient de solides relations avec Serigne Moussa Mbacké Navel, chambellan du nouveau Khalife général des Mourides.

Ndèye THIAM