PORT DE DAKAR- Cheikh Kanté rassure le Mali

Le Directeur général du Port de Dakar, au cours d’une visite accordée au ministre malien des Transports, Baber Gano, a réitéré le soutien du Sénégal au Mali. M. Gano était porteur des doléances des transports maliens.

Le Docteur Cheikh Kanté a reçu, hier, la visite du ministre malien des transports. En plus des assurances données Baber Gano, le Directeur général du Port autonome de Dakar a promis de donner la priorité d’accostage, entre autres avantages, aux Maliens. Il a également relevé d’autres actions pour les mettre à l’aise. ‘’Nous allons maintenir ce que nous avons trouvé comme acquis pour le Mali’’, rassure docteur Kanté. S’adressant à son invité, M. Baber Gano, Cheikh Kanté déclare : « cette visite montre l’importance que vous accordez aux relations entre nos deux pays, mais surtout à l’instrument qui est le Port autonome de Dakar qui est un vecteur entre nos deux économies et nos deux peuples. Je me rappelle toujours du passage historique de Monsieur le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubakar Keita, et de son témoignage historique aussi bien devant le Chef de l’Etat Monsieur Macky Sall que devant mes collègues, et les quelques mots qu’il a eu à écrire en lettre d’or durant son passage sur la vedette présidentielle «La Signare ». A en croire le Docteur Cheikh Kanté, le Sénégal et le Mali sont liés par l’histoire, la géographie, le sang, la culture et le commerce. Ainsi, dit-il, « aujourd’hui, je pense que le Port de Dakar est un prolongement jusqu’à Bamako, jusqu’au fin fond du Mali. Je me réjouis fortement d’être le leader sur cette branche 70% pour le container, 60% pour le conventionnel. Les personnalités ayant un lien direct avec nous peuvent en témoigner ». Cheikh Kanté a aussi certifié au ministre malien que les deux pays sont des pays frères. C’est la raison pour laquelle, en ce qui le concerne, il a essayé, avec ses services, de maintenir ce qu’ils ont trouvé ici comme acquis pour le Mali, notamment à partir du môle 3. « Je vous donne la priorité d’accostage, entre autres avantages. Et nous allons essayer d’aller au-delà. C’est un acquis que nous avons essayé de conserver, de développer et d’améliorer. Votre présence aujourd’hui est la confirmation de ce lien historique qui nous lie. L’histoire sert toujours à quelque chose. C’est pourquoi nous avons tenu à vous présenter un film qui retrace un peu l’itinéraire du Port de Dakar depuis sa création », a encore dit Cheikh Kanté. Pour rassurer M. Baber Gano, le Directeur du Port de Dakar a renseigné que les préoccupations du peuple malien sont prises en compte, notamment avec la réalisation de parkings permettant aux Maliens de stocker leurs produits. Pour terminer, le ministre malien des Transports a visité les installations portuaires. Une visite au terme de laquelle M. Baber Gano a montré son satisfécit.

Cheikh Moussa SARR