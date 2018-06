A photo taken on April 21, 2015 shows the third container terminal at the Port of Lome in Togo, inaugurated on October 14, 2014. AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO / AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO

Pinterest Pour se mettre au top, le port autonome de Dakar sous Aboubakar Seddikh Bèye va se doter très prochainement d’un nouveau plan stratégique. La cérémonie de lancement de ce nouveau plan stratégique de développement pour la période 2019-2023 est prévue jeudi prochain. Les autorités portuaires justifient ce plan par les transformations actuelles et futures du secteur portuaire national et régional. Ainsi, elles ambitionnent de faire de Dakar un port performant et innovant. Partager Facebook

