Port de Dakar Plus de 14 millions de tonnes de marchandises débarquées en 2017

Les débarquements de marchandises au Port autonome de Dakar (PAD), au terme de l’année 2017, se sont établis à 14,241 millions de tonnes.

Comparés à l’année 2016 où ils s’élevaient à 13,263 millions de tonnes, ces débarquements ont enregistré une hausse de 7,4% en valeur relative et 978.000 tonnes en valeur absolue. Cette augmentation est occasionnée principalement par les débarquements de marchandises diverses et d’hydrocarbures raffinés. Les premiers se sont établis à 11,788 millions de tonnes, contre 10,958 millions de tonnes en 2016 (plus 7,6%). De leur côté, les débarquements d’hydrocarbures raffinés ont progressé de 7%, à 995.600 tonnes, contre 930.300 tonnes en 2016. En revanche, les débarquements de pétrole brut ont augmenté de seulement 3,5%, à 1,199 millions de tonnes. Concernant les embarquements de marchandises, ils ont enregistré une hausse de 7,1% à 5,001 millions de tonnes contre 4,671 millions de tonnes en 2016. Cette situation est essentiellement due aux phosphates dont les embarquements ont fait un bond de 238% à 792.200 de tonnes contre 234.600 tonnes en 2016. Les produits de la mer avec une hausse de 5% ont également contribué à la hausse des embarquements à 262.800 tonnes contre 250.300 tonnes en 2016. En revanche, les marchandises diverses (moins 5,7%) ont impacté la progression des embarquements, passant de 4,186 millions de tonnes en 2016 à 3,946 millions de tonnes un an plus tard.

Z Badji. Avec Apa