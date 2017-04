POSSIBLE COHABITATION EN 2017 Wade, le futur PM ‘’contre’’ Macky ?

Ce sera un dôle de Premier Ministre. Contrairement à Boun Abdallah Dionne, il ne sera pas un PM de Macky, mais un PM contre Macky.

En fin stratège et en politicien hors pair, le leader du Pds sait la chose possible. Il ne s’en cache plus. Le fait de dire qu’il n’a pas encore pris une décision est une estocade pure et simple. Nous connaissons trop Wade pour savoir qu’il n’aurait jamais annoncé être la tête de file de l’opposition s’il n’avait pas sérieusement étudié la possibilité et en a discuté avec les uns et les autres.

Il se peut également que, comme cela a été le cas en 2000, que des hommes politiques de plus en plus nombreux fassent appel à lui pour porter la réplique à la coalition de Macky-Tanor-Niass.

Le Pape du Sopi en veut trop à ce trio pour ne pas profiter d’une occasion aussi inespérée de venir battre campagne, de tenir éventuellement les rênes du pouvoir sans être Président de la République.

Dopé par les derniers évènements liés notamment à l’emprisonnement de leaders politiques, à la reprise de service de Y’en a marre qui veut désormais participer aux élections, Wade va, à coup sûr, saisir cette opportunité et venir secouer « le Macky » pour le réduire à sa plus simple expression.

Comme quoi, nous allons vers des élections législatives aux allures de présidentielle. Les enjeux sont énormes et Macky joue, là, son avenir politique.

S’il réussit son coup en conservant la majorité parlementaire comme son ami Adama Barrow en Gambie, il pourra tranquillement rêver d’un deuxième mandat en 2019 en poursuivant son programme de Pse.