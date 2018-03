Il est possible de suivre un match dans un stade de football depuis son lit !

Suivre un match de football depuis une suite d’hôtel, à l’intérieur du stade, c’est désormais possible. On peut remercier Courtyard by Marriott ! Grâce à la box du groupe hôtelier américain Marriott International, c’est sur un lit king size qu’il vous sera possible de supporter le Bayern Munich de Franck Ribéry à l’Allianz Arena.

Si cette offre est seulement accessible aux clients Marriott via les programmes de fidélité, Courtyard by Marriott offre aux fans la chance de gagner une « expérience Bayern Munich », à l’occasion du lancement de ce partenariat (jusqu’au lundi 5 mars pour participer au jeu-concours). Les supporters à travers l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont la possibilité de gagner deux tickets VIP pour assister au match du Bayern Munich face au Borussia Dortmund le 31 mars prochain, avec accès VIP le jour du match, en plus d’un séjour de deux nuits au Courtyard by Marriott Munich City Center.

« Nous sommes ravis que deux grandes marques telles que Courtyard by Marriott et le FC Bayern concluent un partenariat à long terme, a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, président du Conseil d’administration du club. Je suis particulièrement heureux que nos fans puissent bénéficier de ce partenariat. »