La Poste: Baldé installé dans ses fonctions

Le Conseil d’administration de la société nationale La Poste a procédé jeudi à l’installation du nouveau directeur général Abdoulaye Bibi Baldé.

L’ancien ministre de la Communication, de l’Economie numérique, des Postes et des Télécommunications remplace à ce poste Ciré Dia.

S’adressant à des journalistes l’issue de cette cérémonie, le président du conseil d’administration, Abdoulaye Makhtar Ndiaye a précisé que la passation de service entre l’ancien et le nouveau DG se déroulera ultérieurement.

« Le conseil s’est réuni pour valider la nomination du nouveau directeur général et son installation. La passation de service va se tenir le plus rapidement possible », a expliqué le PCA de La Poste.