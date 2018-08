Poste: Pourquoi Ciré Dia reste toujours en poste

Nous en savons un plus sur les raisons du maintien de Ciré Dia à la Direction générale de la Sn Poste. « Macky Sall refuse de bouger et pour cause. Le DG à la retraite, maintenu au poste, a pour mission d’utiliser les ressources de la SN Poste pour conquérir la ville de Thiès au profit de la dynastie Faye Sall», a révélé Mamadou Lamine Diallo, dans sa Rubrique Questekki dont nous détenons copie.

Et selon le président du Mouvement Tekki, « ce travail doit être poursuivi jusqu’à la présidentielle de 2019. » Pourtant, dit-il, la gestion tant décriée, est sacrifiée sur l’autel du clientélisme politique de l’APR/BBY. « C’est par un rapport du FMI que le peuple sénégalais a été informé de la gestion scandaleuse de la SN la Poste, avec une dette de 108 milliards de FCFA », a-t-il souligné, avant d’ajouter que le FMI avait demandé un audit et une réforme du secteur.

« Tant pis pour les travailleurs, tant pis pour le peuple. Alors que l’adaptation à la révolution numérique bat son plein, les vieilles méthodes clientélistes connues depuis toujours continueront », s’indigne-t-il. Le député précise que l’Assemblée nationale n’est pas prête à diligenter une commission d’enquête parlementaire sur la gestion de la SN la Poste. « Elle traîne pour celle que j’avais demandée pour Necotrans et le Port de Dakar.

Il ne reste qu’une question écrite pour interpeller le Gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne dont la mission se terminera en avril 2019 au plus tard. » Le Pm, constate-t-il, est lâché, se débat dans le scandale de la pénurie d’eau à la place de Mansour Faye. « L’ancien ministre du PSE devenu PM a transformé le Sénégal en pays sans eau (PSE sic !) », raille-t-il.

M.BA