Poste de santé de Sangalkam : Mort de cinq nouveaux nés sur fond de négligence

Enceinte de six mois, la dame M. G a été admise dans la nuit du jeudi à vendredi au poste de santé de Sangalkam où elle a accouché prématurément de cinq bébés dont deux garçons et trois filles. Mais il s’est trouvé qu’après leur naissance, ils devaient bénéficier d’une prise en charge supplémentaire pour tenir d’autant plus qu’ils sont venus au monde avant terme. Ce que le poste de Sangalkam n’a pu leur offrir. Aucune disposition n’a été prise pour les évacuer à temps au centre de santé de Diamniadio selon les parents