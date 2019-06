Pour la beauté de vos cheveux

Vous êtes fatigués? Vous ne savez plus quoi faire avec vos cheveux? Pas de panique, voici 3 astuces qui vous feront aimer vos cheveux. Débarrassez-vous de la sécheresse et du gras tout en choisissant naturellement la couleur parfaite pour vous.

1. L’huile d’avocat pour traiter la sécheresse

L’huile d’avocat régénère et répare vos cheveux secs, abimés, ternes ou trop frisés et trop volumineux, en leur apportant douceur et brillance.

Utilisez cette huile en masque avant-shampoing

Attention il en faut très peu

Versez-en juste un peu sur vos mains puis appliquez sur vos cheveux

Gardez ¼ d’heure, la tête enroulée dans une serviette chaude

Appliquez le mélange sur les longueurs et les pointes, puis enveloppez vos cheveux dans un film plastique ou un bonnet de bain

Une fois le temps de pose terminé, lavez vos cheveux avec un shampoing naturel en terminant par un rinçage à l’eau froide pour resserrer les écailles.

Si vous avez les cheveux très secs, gardez toute la nuit.

2. Du citron pour éclaircir les cheveux

Pour que les cheveux bruns foncés deviennent bruns clairs avec des reflets blonds et que les clairs deviennent encore plus blond, utilisez cette lotion éclaircissante au citron à appliquer après le shampoing.

– Recette de la lotion au citron

Pressez 3 citrons et dans un récipient puis mélangez le jus obtenu à ¼ de litre d’eau tiède.

– Comment appliquer la lotion citron

Appliquez la lotion soit à l’aide d’un vaporisateur, soit au pinceau.

–Application au vaporisateur

Cette application est recommandée pour éclaircir toute la chevelure.

Sur cheveux séchés, vaporisez la lotion sur toute la chevelure, passez un peigne pour répartir uniformément la lotion.

Laissez agir 2 heures.

Séchez.

Rincez soigneusement puis appliquez un masque nourrissant et hydratant.

Pour obtenir un résultat conséquent avec la lotion au citron il est recommandé de répéter cette opération éclaircissante toutes les semaines pendant un mois.

3. De l’argile blanc contre le gras

Pour en finir avec le gras, entre deux shampoings saupoudrez un peu d’argile blanche sur les racines de vos cheveux.

L’argile absorbe le surplus de gras et donne du gonflant.