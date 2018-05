Pratiques mystiques de Macky : Woré Sarr interdit les Sénégalais de boire l’eau du robinet

Woré Sarr prévient les Sénégalais. Selon la femme libérale, le président Sall fait recours à des pratiques mystiques pour rester au pouvoir. Ainsi, conseille-t-elle aux sénégalais de ne plus boire l’eau du robinet. « En 2019, à l’approche des prochaines élections, que les sénégalais ne boivent plus l’eau du robinet parce que ces gens du pouvoir vont tout tenter. Acheter des bouteilles d’eau minérale et n’utilisez plus que l’eau du robinet pour vos bains et vos lessives », avertit-elle.