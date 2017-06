En prélude de la Korité, le paiement des pensions a démarré ce jeudi

Bonne nouvelle pour les fonctionnaires. Leurs salaires seront virés à compter d’aujourd’hui. Dans un communiqué lu par L’as ce vendredi, le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan informe tous les retraités que le paiement des pensions du mois de juin 2017 a démarré ce jeudi 22 juin et que les guichets de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor seront exceptionnellement ouverts le samedi 24 juin 2017 pour les retraités qui perçoivent à la caisse du Centre cerf volant de Dakar. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan informe aussi que les salaires du mois de juin 2017 seront virés à partir de vendredi 23 juin 2017.

