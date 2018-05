PREMIER CONSEIL DES MINISTRES À DIAMNIADIO

Le président Macky Sall a inauguré la première tranche des « sphères ministérielles » dans la ville nouvelle de Diamniadio qu’il a fait sortir de terre à 40 kilomètres de Dakar. Il y a présidé, ce jour, le conseil des ministres. Les « sphères ministérielles » vont abriter de nombreux départements ministériels dans cette localité pour favoriser une administration de proximité tout en permettant une décentralisation des activités gouvernementales.

Les 4 immeubles R+8 qui composent cette sphère ministérielle, comprennent une infrastructure administrative de 42 000 m², de 44 salles de réunion équipées en audiovisuel, 4 salles de formation, 4 salles d’archive, un auditorium de 200 places. Un centre médico-social, une garderie d’enfants, une salle de prière, un centre multifonctionnel de 2000 m² offrant un véritable espace de vie sociale avec salles de sport, restaurants, banques, supérettes etc.

D’un coût global de 56 milliards de francs CFA, cette cité ministérielle en construction compte offrir « des solutions économiques et écologiques viables », en misant notamment sur les innovations technologiques et le développement d’un modèle économique social et environnemental jugé inclusif.