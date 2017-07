PREMIER LEAGUE : JOUEURS AFRICAINS LES PLUS CHERS Sadio Mané deuxième derrière Salah

Le sport roi ne cesse de se développer financièrement au fil des années et génère par conséquent de plus en plus de revenus. Une évolution exponentielle qui se reflète logiquement sur le marché des transferts, avec des transactions qui ont atteint dernièrement des sommes vertigineuses.

En effet, si aucun footballeur africain ne figure encore dans le Top 10 mondial, un joueur a déjà chamboulé cet été le classement des joueurs africains les plus chers de l’histoire. Il s’agit de l’attaquant vedette de la sélection égyptienne, Mohamed Salah. Transféré de l’AS Rome à Liverpool contre un chèque conséquent de 42 millions d’euros, plus 8 millions de bonus éventuels, la super star égyptienne vient détrôner des légendes du football africain à l’image de Didier Drogba, Michael Essien ou encore Yaya Touré, en s’installant désormais à la tête du classement des joueurs africains les plus chers de l’histoire, juste devant son nouveau compère d’attaque Sadio Mané (41,2 millions d’euros en 2016). Il convient de noter également que grâce aux 8 millions d’euros de bonus éventuels, le véloce ailier des Pharaons pourrait potentiellement devenir le joueur le plus cher de l’histoire du prestigieux club de la Mersey devant le belgo-congolais Benteke Liolo (46,5 millions d’euros en 2015). Lui qui n’avait coûté que 15 millions au club de la capitale italienne l’an passé.

Naby pourrait devancer Sadio Mané

Naby Keita pourrait très bientôt faire son entrée dans le classement des 10 footballeurs africains les plus chers de l’histoire du football si son transfert à Liverpool devenait une réalité. Depuis quelques temps, Jurgen Klopp a jeté son dévolu sur le milieu de terrain offensif guinéen du RB Leipzig en Allemagne. Selon les bruits qui courent, la direction de Liverpool serait prête à débourser la bagatelle de 70 millions d’euros pour s’offrir les services du joueur guinéen. Ce transfert, s’il venait à être finalisé, ferait de Naby Keita le joueur africain le plus cher de l’histoire du football, loin devant le Sénégalais Sadio Mané transféré à Liverpool pour un montant de 41 millions d’euros la saison passée.

Ci-après le TOP 10 des joueurs africains les plus chers de l’histoire (juillet 2017):



1. Mohamed Salah, de l’AS Rome à Liverpool pour 42 M? (2017)

2. Sadio Mané, de Southampton à Liverpool pour 41,2 M? (2016)

3. Éric Bailly, de Villarreal à Manchester United pour 38 M? (2016)

4. Michael Essien, de l’Olympique Lyonnais à Chelsea pour 38 M? (2005)

5.Didier Drogba, de l’Olympique de Marseille à Chelsea pour 37 M? (2004)

6. Wilfried Bony, de Swensea à Manchester City pour 35 M? (2015)

7.Yaya Touré, du FC Barcelone à Manchester City pour 32 M? (2010)

8. Islam Slimani, du Sporting Lisbonne à Leicester City pour 30 M? (2016)

9. Medhi Benatia, de l’AS Rome au Bayern Munich pour 30 M? (2014)

10. Yannick Yala Bolasie, de Crystal Palace à Everton pour 29 M ? (2016)

10. Emmanuel Adebayor, d’Arsenal à Manchester City pour 29 M ? (2009)

