Premier League: Mané bat le record de Kanu et menace Yaya Touré

Sadio Mané est bien parti pour écrire son nom dans les annales du football anglais. En effet après avoir battu le record d’Efan Ekoku avec ses 53 buts en Premier League, le numéro 10 des Reds de Liverpool vient d’être hissé à la cinquième place des meilleurs buteurs de l’histoire de la premier League.

Egalé Kanu Nwankwo pour le nombre total de buts marqués en Premier League en Angleterren après son but contre Leicester City lors du match 1-1, mercredi soir à Anfield. Le Sénégalais a inscrit son 54e but en championnat, Puis son 55e hier contre West Ham. le nombre de buts marqués pendant son séjour à Southampton et à Liverpool, a permis au vice capitaine des Lions de la Teranga de devancer l’ancienne star d’Arsenal, West Brom et Portsmouth. 55 réalisations dans son compteur de buts, Sadio Mané menace le record du triple ballon d’or africain, Yaya Touré, qui a marqué 62 buts en Angleterre.

1. Didier Drogba (Côte d’Ivoire) : 104

2. Emmanuel Adebayor (Togo) : 97

3. Yakubu (Nigéria) : 95

4. Yaya Touré (Côte d’Ivoire) : 62

5. Sadio Mané (Sénégal) : 55

6. Nwankwo Kanu (Nigéria) : 54

7. Efan Ekoku (Nigéria) : 52

8. Mohamed Salah (Egypte) : 50

9. Riyad Mahrez (Algérie) : 44

10. Shola Ameobi (Nigéria) : 43

11. Demba Ba (Sénégal) : 43

12. Frederic Kanoute (Mali) : 43

13. Papiss Cissé (Sénégal) : 37

14. Benni McCarthy (Afrique du sud) : 37

15. Salomon Kalou (Côte d’Ivoire) : 36

16. Peter Odemwingie (Nigéria) : 36

17. Wilfried Bony (Côte d’Ivoire) : 35

18. Peter Ndlovu (Zimbabwe) : 34

19. Henri Camara (Sénégal) : 31

20. El Hadji Diouf (Sénégal) : 28

Wiwsport