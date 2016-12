PREMIER LEAGUE Sadio Mané, meilleure recrue estivale devant Ibrahimovic et Pogba

0

Recruté à Liverpool pour un montant record de 40 millions d’euros, Sadio Mané a montré tout son talent lors de la première partie du championnat de Pre¬mier League. A la fois buteur et passeur, l’international sénégalais a été un grand artisan sur le bon début de saison des Reds.

Selon Skysports qui a fait son classement des meilleures recrues estivales, l’attaquant des Lions est classé premier avec une note moyenne de 7,71 par match devant Ibrahimovic et Paul Pogba.Joueur africain le plus cher de l’histoire, Sadio a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives en 16 matchs. Lors de son premier derby de Liverpool, l’ancien pensionnaire de Génération Foot a inscrit l’unique but de la partie à la 94e minute de jeu. Dans ce classement, on retrouve également un autre Séné¬galais, Idrissa Gana Guèye, qui occupe la 6e place avec une note moyenne de 7,32 par match.