Premier league- Salah encore élu joueur du mois

Mohamed Salah a encore une fois marqué le weekend dernier lors de la victoire face à Newcastle, permettant aux Reds de piquer, provisoirement, la deuxième place du classement à Manchester United, qui jouait ce lundi contre Crystal Palace. Le Pharaon s’est distingué en 2018 en marquant 9 buts en 9 matches, toutes compétitions confondues, et il a reçu les éloges de son entraîneurs, Jürgen Klopp. Lundi, l’Egyptien a été élu meilleur joueur PFA (Player of the Month) en Premier League pour ses 4 buts marqués en 4 matches de championnat durant le mois de février. C’est la troisième fois cette saison que l’ancien joueur de l’AS Rome gagne ce titre après novembre et décembre 2017.

