Le Premier ministre dément toute idée d’un report des élections

Le Premier ministre est formel. Les élections législatives auront bel et bien lieu le 30 juillet 2017. Interrogé à la sortie du meeting de Thiès, il a apporté cette précision pour faire taire les rumeurs sur un éventuel report du scrutin du 30 juillet. « Tout report de la date de l’élection est irréaliste et illusoire. Le président Macky Sall et son gouvernement respecteront toujours la loi et le calendrier républicain », a-t-il martelé. C’est pour cette raison que le chef du gouvernement a demandé aux électeurs de continuer à récupérer leur carte pour participer au choix des 160 députés qui composeront la 13ème législature.

Ale LO