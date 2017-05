PREMIER SALON INTERNATIONAL DE L’ARTISANAT DE DAKAR Le « Made in  Sénégal » en vedette

Le Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a présidé hier au Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le premier Salon International de l’Artisanat de Dakar. Le Royaume du Maroc était l’invité d’honneur.

«Le secteur de l’artisanat constitue un axe stratégique pour la création de la richesse nationale, mais surtout la génération d’emplois et l’amélioration des conditions de travail de nos vaillants artisans ». Ces propos sont du Premier ministre du Sénégal, Mahammed Boun Abdallah Dionne, qui lançait l’ouverture officielle du premier salon international de l’Artisanat de Dakar. D’après le PM, cette option fondamentale du gouvernement est fondée sur le haut potentiel de l’artisanat en termes de création de richesse et d’emplois. L’artisanat est un secteur essentiel de valorisation de ressources locales, d’où sa contribution significative à la lutte contre la pauvreté, en particulier dans le monde rural. A l’en croire, l’artisanat est un secteur transversal car il constitue un puissant soutien à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche, avec notamment la fabrication, l’entretien, la maintenance des matériels agricoles et post récoltes. Ainsi, dira Mahammed Boun Abdallah Dionne : « Je voudrais vous réaffirmer la volonté du chef de l’Etat à soutenir davantage l’artisanat avec la mise en place de projets innovants qui contribueront à l’amélioration de la qualité, de l’éducation professionnelle, à la mise en place d’un financement adapté et la promotion commerciale des produits et services artisanaux de qualité». Dans ce cadre, poursuit-il, le gouvernement mettra l’accent sur des actions qui sont déjà en cours, notamment la formation des dix mille apprentis à travers les différentes régions dans le cadre de l’apprentissage rénovée. A cela s’ajoute l’installation de huit centres pilotes d’artisanat d’art sur les sites touristiques et trois centres d’exposition et de commercialisation des produits artisanaux dont les travaux sont en voie d’achèvement pour promouvoir des produits artisanaux. Parlant du financement pour prendre en compte les préoccupions de Maguette Mbow, président de l’Union nationale des Chambres des Métiers du Sénégal, le PM évoque la facilitation de l’accès au financement avec des conditions souples, sans apport et sans intérêt, en mettant en place une ligne de crédit déjà dotée d’un milliard de francs CFA. Il connaitra un nouveau décaissement l’année prochaine. Pour sa part, Mme Jamila El Moussalli, secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat du Maroc, le secteur de l’artisanat joue un rôle très important au Maroc, surtout dans le développement du tissu économique. «Notre ministre entreprend plusieurs programmes de développement, de la mise à niveau des acteurs de l’artisanat jusqu’à la promotion nationale et internationale. C’est dans ce cadre qu’on assiste à cette importante manifestation pour concrétiser les relations fortes et solides entre le Sénégal et le Maroc », s’est réjouie Mme Jamila El Moussalli. Et de poursuivre que la délégation marocaine est venue à Dakar avec un échantillon de différentes facettes de l’artisanat, avec les valeurs culturelles et de la civilisation du royaume chérifien. Cette manifestation qui se tiendra jusqu’au 20 Mai, a noté la participation du Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, du Ministre en charge du Budget, entre autres.

Zachari BADJI