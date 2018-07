Premières pluies à Linguère: Le cheptel décimé

Les fortes pluies marquant le début de l’hivernage dans le département de Linguère, ont causé d’énormes dégâts dans le cheptel de la localité. De nombreux moutons et chèvres ont péri en brousse, laissant les éleveurs dans la psychose. Le vent frais qui a soufflé à l’issue de la pluie a été fatal à bon nombre de moutons ou de chèvres, affaiblis par la faim dans le Djoloff. Partout en brousse, on pouvait voir des cadavres de moutons et de chèvres. Les éleveurs sont très inquiets de cette situation. Le manque de pâturage, entrainant la faim chez le cheptel, en est la cause principale, nous apprennent certains propriétaires du bétail. Selon ces derniers, l’Etat dans sa mission régalienne devait prévoir tout cela en subventionnant suffisamment l’aliment de bétail à temps, car gouverner c’est prévoir, diront-ils. Pour d’autres éleveurs rencontrés sur place, il n’est pas tard pour bien faire, les autorités de tutelle doivent agir en conséquence pour distribuer urgemment des aliments de bétail afin d’atténuer la situation qui a fini de prendre une ampleur inquiétante chez les éleveurs du Djoloff qui ne savent plus à quel saint se vouer. En attendant l’intervention de l’Etat, les éleveurs du département de Linguère prennent leur mal en patience.