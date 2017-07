Les prénoms des jumeaux de Beyoncé et Jay-Z décodés

à l’évidence, « Sir Carter » fait très distingué. « Sir » a une origine anglaise. Et le fait de l’accoler à « Carter », le vrai nom de famille de Jay-Z, met encore un peu plus en valeur « Carter ».De plus, « Sir Carter » sonne comme un super nom de rappeur. D’ailleurs, le rappeurétait en première partie de Beyoncé l’an dernier lors de l’événement Tidal X 1015. Il avait parlé avec XXL à propos du moment où Hov l’a découvert au festival de musique Budweiser Made in America l’année dernière.

« Pendant que j’interprétais « Heaven » à Made in America, j’ai vu une voiture de golf se garer pendant mon set », s’est souvenu Sir the Baptist, avant d’ajouter : « Quand je suis sorti de scène, pour me rendre dans ma loge, Jay-Z est venu vers moi et m’a dit : « Sir, j’adore ton histoire et je te suis. Félicitations pour ton super concert. » »

Le petit Sir marchera-t-il dans les pas de son père ? En tout cas, les gènes sont là.