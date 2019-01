Présentation de vœux du Meds: « 2019 sera l’année des grandes ambitions »  

Le Président du Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), Mbagnick Diop, a procédé hier à la cérémonie de présentation des vœux à ses membres. A cette occasion, il est largement revenu sur les réalisations de l’année passée, mais aussi sur les objectifs à atteindre en 2019.

« La consolidation de droit d’initiative économique, le renforcement des habilités méthodiques et méticuleuses dans le partenariat entre le secteur privé qui est le nôtre, et celui de l’Etat, l’établissement d’une stratégie de galvanisation de l’innovation et de la capacité de production entrepreneuriale, l’affermissement de la force patronale du MEDS, devenu une institution incontournable qui pèse et doit continuer à peser dans la mise en œuvre du PSE, sont les objectifs à atteindre en 2019. » C’est ce qu’a dit M. Mbagnick Diop, Président du MEDS, lors de la cérémonie de la présentation de vœux. « Je souhaite que l’année 2019 soit une année de réussite multiples, aiguillonnées par l’ardeur au travail, le raffermissement de la confiance placée en nos Entreprises, l’usage rationnel des ressources et la garantie de succès dans nos multiples initiatives, dans la magnificence de l’énergie professionnelle, dans l’exécution des labeurs », a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Mon ambition est plus qu’un engagement. Devant vous, je m’assigne d’amples objectifs à atteindre impérativement en cette année 2019 qui commence. C’est donc dire que 2019 sera, pour le MEDS, l’année des grandes ambitions ! En ce début de l’année 2019, c’est un réel bonheur et un immense plaisir de m’adresser à vous pour vous délivrer mon message de nouvel an, marqué surtout par des félicitations et des encouragements, car pour moi, 2018 aura été pour le Mouvement des Entreprises du Sénégal une année charnière ». Ainsi, il a félicité ses collaborateurs pour toutes les performances consolidées en 2018. Pour lui, cette année qui a pris fin a été une période durant laquelle le MEDS a démontré qu’il compte et pèse dans le monde des affaires, dans la gouvernance publique, dans l’économie et dans la marche du Sénégal. D’après M. Diop, le Mouvement a déroulé son programme durant l’année 2018 avec succès. On peut citer le Forum du 1er emploi, la Conférence annuelle des femmes-CFD, l’Assemblée générale, les Assises économiques, les Cauris d’or, les business Breakfast, les missions économiques à l’internationale et surtout la deuxième édition des ALA, un succès planétaire qui a valu à nouveau, au Mouvement des Entreprises du Sénégal, une reconnaissance internationale. « Pour nous le MEDS, le bonheur humain, la paix des cœurs et des âmes, ne proviennent que de la consolidation de la solidarité, de la fraternité et de l’unité qui font notre force. Aujourd’hui, nous devons, plus que jamais, être fiers de notre dynamique qui fait de nos entreprises des institutions qui savent sur qui compter. Nous avons une chance commune. C’est d’avoir fait du MEDS le fruit de l’investissement grâce à des liens réciproques de confiance, d’actions de foi en soi», a insisté le président. Dans le légitime orgueil de leur fierté, ce dernier demeure convaincu qu’ils sont un grenier inépuisable d’excellence et d’émergence, un référentiel économique et social du Sénégal. « Ensemble, nous avons fait du professionnalisme et de l’énergie de nos entreprises, des facteurs nationaux de production », s’est glorifié Mbagnick Diop. A l’en croire, durant l’année écoulée, le mouvement s’est distingué en une structure entreprenante qui a aussi réussi, dans la cohérence et la cohésion, avec innovation et abnégation à unir les moyens matériels de production de nos entreprises à des ressources financières investies dans des initiatives novatrices. « Les gigantesques pas qui ont été posés par le MEDS et sa vitalité ont toujours été galvanisés et sont dynamisés par l’enthousiasme et l’engagement de ses membres. Derrière ma modeste personne et grâce à votre confiance et votre soutien constants, le MEDS est devenu une institution symbolisant la créativité de l’entreprenariat sénégalais», a-t-il conclu.

Cette cérémonie a été une occasion pour la présentation des nouveaux adhérents au Mouvement des Entreprises du Sénégal. A cet effet, Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball et membre du MEDS, récemment décoré par le Chef de l’Etat, a présenté sa médaille de l’Ordre national du Lion à l’assistance.

Zachari BADJI