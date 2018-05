’Prési’’ est à La Mecque pour sa traditionnelle Oumra

Fidèle à ses habitudes depuis bientôt deux décennies, le Président Mbagnick Diop est présentement à La Mecque pour les besoins de la Oumra. Nos antennes implantées en haut de la Kaaba ont filmé le président du groupe Promo Consulting et du Meds en train de faire son Tawaf et de sacrifier au rite de Safar et Mawra. Nos radars nous renseignent que le président Mbagnick est présent à La Mecque depuis une semaine pour les besoins de la Oumra. Comme chaque année, depuis deux décennies, «Prési» consacre le mois de Ramadan à la Mecque. Gageons qu’il va formuler de fortes prières pour le Meds, et surtout pour la paix dans un Sénégal Emergent et souhaiter un excellent mois de Ramadan à toute la Ouma Islamique. Ramadan Moubarak !