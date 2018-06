LA PRESIDENCE DU CESE ET 9 MILLIONS DE SALAIRE PAR MOIS: Baldé va-t-il encore résister longtemps au ‘’Macky’’ ?

Macky fait des pieds et des mains pour décrocher un certain nombre de ténors politiques dans la perspective de récolter leurs bases.

Modou Diagne Fada et bien d’autres leaders politiques pourraient basculer dans les prairies marron sous peu. Des tractations sont en cours pour leur ralliement après celle de Souleymane Ndéné Ndiaye et de bien d’autres qui ne s’affichent pas clairement comme Samuel Sarr. Il est clair que la candidature annoncée de ce dernier à la prochaine présidentielle sonne comme une manœuvre de massification destinée à embrigader le maximum d’anciens libéraux qui rechignent à franchir le pas.

Samuel ne peut pas rester en hibernation politique et subitement déclarer sa candidature sans le moindre engagement connu sur le terrain.

En tout état de cause, le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) ne rechigne pas sur les moyens pour faire adhérer à sa cause la classe politique hostile ou hésitante.

Et aujourd’hui, le gros poisson qui résiste encore, c’est Abdoulaye Baldé. D’après nos sources, Macky lui aurait proposé le Conseil économique, social et environnemental et un salaire de 9 millions de FCFA. On nous signale que si le maire avait accepté l’offre, l’institution aurait été installée depuis lors. Une nouvelle qui ne va pas plaire à Aminata Tall.

Pour le moment, c’est Baldé qui hésite encore. Va-t-il le faire pendant longtemps ? C’est la question. Ce qui est sûr, c’est qu’il est sous le coup d’une procédure devant la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) et que sa transhumance pourrait arranger beaucoup de choses, compte tenu du contexte de dépendance de notre système judiciaire à l’Exécutif. Un argument de taille en plus des autres avantages énumérés.

Dans tous les cas, il a bénéficié d’un régime beaucoup moins contraignant que celui de Karim, son compagnon d’infortune.

L’obsession de Macky est sans nul doute son désir de gagner dès le premier tour en écrasant ses adversaires. Comme il se dit que Karim Wade ne sera pas au rendez-vous, il table sur le ‘’recrutement’’ de nouvelles têtes pour se tirer d’affaires. A ce propos, il mise beaucoup plus sur les anciens libéraux comme Mamadou Lamine Keita, Maire de Bignona, Ahmed Fall Braya, très populaire à Saint-Louis tout en travaillant à renforcer son influence à Touba en s’approchant des petits mouvements souvent très hostiles par l’approche du porte-à-porte.

La bataille de Dakar n’est pas du tout négligée. La plupart de ses ténors politiques sont dans la capitale avec l’appui de nombreux mouvements de soutien, de personnalités comme les deux Grands Serigne, etc.

Ainsi, Macky espère engranger au moins 54% des voix par un travail méticuleux de récupération des zones hostiles sur l’ensemble du territoire national.

C’est malheureusement pour cette raison que nombre de caciques de l’Apr n’attirent plus l’attention du grand Manitou. Ils ruminent leur colère et disent parfois ouvertement qu’ils ne comprennent pas d’être ainsi ostracisés. C’est le cas de Moustapha Cissé Lô, d’Alioune Badara Cissé, de Me Djibril War et de bien d’autres.

Ce qui préoccupe vraiment Macky, c’est le poids politique du leader, qu’importe son appartenance d’origine. A ce propos, l’Apr ne cesse d’être en eaux troubles car, le leader compte encore plus sur les alliés mais surtout le ralliement de ceux qui lui créent des obstacles.

Ce n’est pas l’Apr en tant qu’appareil qui intéresse Macky, mais sa possible réélection. C’est pour cela que toutes les forces vives sont mises à contribution pour réussir le challenge.

Pour certains, c’est la carotte et pour d’autres, c’est le bâton.

S’agissant d’Abdoulaye Baldé, c’est à la fois la carotte et le bâton qui ont été utilisés. Reste à savoir s’il va accepter céder en acceptant de diriger le CESE.

Assane Samb