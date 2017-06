PRESIDENT ASSEMBLEE NATIONALE A 78 ANS Désinvolture ou Imposture ?

REWMI.COM- Des responsables de l’APR rouspétaient. La présence politiquement infertile de la génération senghorienne au cœur du Macky altère l’esprit de la 2nd Alternance. Moustapha Niasse (78 ans), ancien Directeur de Cabinet de Senghor et Ministre pour la 1ère fois en 1979, est au Perchoir de l’Assemblée nationale avec la généreuse bénédiction du jeune Macky Sall (56 ans). Tanor Dieng (70 ans), Conseiller de Senghor en 1978 et Puissantissime Ministre d’Etat de l’étrange et momentané Services et Affaires présidentiels, de 1993 à 2000, trône au sommet de l’insolite HCCT du Macky, et Djibo (69 ans), Directeur de Cabinet de Senghor et Ministre sans répit de 1981 à 1996, est à la tête d’une chose de Dialogue des Territoires. On les a installés à la tête de juteuses Institutions et les observateurs lucides constatent ceci : Macky Sall est élu le 25 Mars 2012 Président de la République du Sénégal. Il est au pouvoir. Mais il ne détient pas le pouvoir. Il semble à l’aise avec les vieux de la Senghorie. Il les défend contre la nouvelle génération de responsables républicains. La Senghorie lui est, in fine, incontournable.

L’investiture de Moustapha Niasse, 78 ans, Tête de Liste à Nioro pour les Législatives de 2017, confirme l’inéluctabilité de la vieille Senghorie dans le Macky du seuil du 21ème. L’exutoire d’un choix des masses n’en est pas un. La décision est habilement prise par Macky Sall, en accord avec Niasse lui-même. La finalité est de maintenir la dynamique de Benno Bokk Yakaar pour 2019. Ce sera alors la continuité car si cette coalition s’en sort, même si ce serait avec une vaporeuse majorité, Moustapha Niasse sera reconduit Président de l’Assemblée nationale. Les rêveurs de rupture et de rajeunissement des autorités institutionnelles devraient désenchanter.

Des investis pour la forme

Les principales personnalités politiques des trois grandes Coalitions qui sont investies pour les Législatives ne siégeront point à l’Assemblée nationale. Les Mouhammed Abdallah Dionne, Khalifa, Wade, Pape Diop, Idrissa, Gackou comme les Ministres et DG, ne sont investis que pour mener un combat politique au nom de leur faction politique. La seule personnalité politique institutionnelle investie qui siégera à l’Assemblée nationale est Moustapha Niasse. Et ce ne sera point pour gîter dans l’hémicycle, mais pour trôner au Perchoir. Le profil de la majorité des personnalités politiques qui sont investies renseigne que le Sénégal est encore loin et bien loin de la rupture voulue par les citoyens et prêchée par la classe politique.

Dans Benno Bokk Yakaar, dans Manko Taxawu Sénégal, dans Manko Wattu Sénégal par exemple, comme dans les autres nombreuses coalitions, on retrouve pratiquement les mêmes personnes qui occupent la scène politique depuis le temps de Senghor, de Diouf, de Wade et aujourd’hui de Macky. Ceux qui devraient incarner le renouvellement et le rajeunissement du personnel politique sont combattus. Pour les Législatives, ils sont insidieusement cloués au pilori au bénéfice d’autres. Mais après le 30 Juillet 2017, un grand problème interpellerait les analystes politiques. Moustapha Niasse sera reconduit Président de l’Assemblée nationale à un âge excédent pour celui qui devrait suppléer le Président de la République.

Suppléer le Président de la République au-delà…78 ans

L’article 28 de la Constitution du Sénégal stipule que tout candidat à la Présidence de la République doit être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans au plus. La révision de la Constitution du 20 Mars 2016 a béni cette disposition. Certes le candidat n’est pas celui qui est en fonction. Mais c’est un paradoxe d’avoir une Loi fondamentale qui limite l’âge d’un candidat à la Présidence de la République à 75 ans et mettre à la tête de l’Institution qui supplée une personnalité politique de plus de cet âge. Et puis, il est antinomique, pour un pays qui ambitionne une alternance politique authentique, de n’avoir toujours que des vétérans des années 60 de la Senghorie : Tanor Dieng, Robert Sagna, Djibo, Niasse, etc. L’exemplarité vient des responsables de la LD et du PIT se sont montrés grands et dignement assouvis : Mamadou Ndoye, Maguette Thiam, Dansokho, Yoro Déh ont tous eu la grandeur d’esprit de laisser la voie à une autre génération sans s’accrocher à des combines et des combinaisons de politiciens voraces, insatiables et jamais assouvis !

Après les Législatives, Niasse restera Président de l’Assemblée nationale. Il serait la personnalité institutionnelle qui suppléerait le Président de la République en cas de vacance du pouvoir. Evoquer cette hypothèse que nul ne souhaite n’est point un jeu de Cassandre. Seulement, gouverner c’est prévoir, pour peu que l’esprit gouvernant s’accommode de sagesse. L’âge maximum pour accéder à la Présidence de la République étant de 75 ans, ne serait-ce pas une entorse à l’esprit de la Loi de présider l’Assemblée nationale à 78 ans ? C’est une question ouverte.

Le Piroguier