LE PRÉSIDENT DE LA CENA DÉPLORE LES BULLETINS DISPOSÉS À MÊME LE SOL AU CENTRE-FOYER DE GRAND YOFF

Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), Doudou Ndir, a déploré l’absence de tables dans certains bureaux de vote où les bulletins de votes sont disposés à même le sol.

« On doit déplorer cette situation d’absence de tables qui oblige les électeurs à faire des efforts physiques pour aller voter, ce n’est pas normal », a souligné le président de la CENA, après avoir visité des bureaux de vote au centre-foyer de Grand Yoff, à Dakar.

« Pour des personnes d’un certain âge, c’est vraiment pénible », a-t-il remarqué, avant de déplorer par ailleurs « l’exigüité » de certains bureaux de vote.

Dans les bureaux de vote 2 et 8 du centre-foyer de Grand-Yoff, les électeurs étaient disposés à même le sol, obligeant à des efforts physiques pour en prendre.

« Ce n’est pas facile mais j’ai décidé de voter quelles que soient les difficultés », a témoigné un électeur d’un âge avancé, au moment d’aller dans l’urne.

Le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, qui a tenu à faire la queue pour voter, a déploré cette situation, soulignant que « cela veut dire que l’Etat n’a pas maîtrisé ce processus ».

« C’est très grave » de constater que « plus d’un demi-siècle après notre accession à la souveraineté nationale, on ne puisse pas disposer de tables pour entreposer des bulletins », a-t-il indiqué.

Le président de la CENA a appelé aussi à « vite trouver une solution » pour la dizaine de personnes de ce centre détenant par devers elles leur nouvelle carte d’identité mais dont les noms ne figurent pas sur les listes électorales.

« On constate des personnes détentrices de cartes et qui ne figurent pas sur les listes, on espère que ce n’est pas un phénomène généralisé. Mais c’est vraiment à déplorer, on espère qu’elles retrouvent leurs bureaux de vote, un gage supplémentaire de transparence du scrutin », a insisté le président de la CENA.