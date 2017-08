Président Macky Sall a condamné fermement l’attentat qui a frappé Ouagadougou

Le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall a adressé un message à son homologue burkinabè Rock Marc Christian Kaboré pour « condamner fermement » l’attentat qui a frappé Ouagadougou, rapporte la présidence sénégalaise.

« Suite à l’attentat terroriste survenu à Ouagadougou dans la nuit du dimanche au lundi (…) le président Macky Sall a adressé un message à son homologue burkinabè pour condamner fermement cet acte ignoble et lâche contre d’innocentes victimes », lit-on dans le communiqué reçu à l’APS.

Le chef de l’Etat qui a présenté « les condoléances émues » du peuple sénégalais au peuple frère du Burkina Faso a exprimé sa « solidarité » au président Kabore et « sa profonde compassion aux familles éplorées ».

Mexene Fenaiche, un Sénégalais d’origine libanaise, et épouse enceinte de 5 mois font partie des victimes de l’attentat perpétré dimanche soir à Ouagadougou, au Burkina Faso, a appris l’APS auprès de leur famille.

Agé de 32 ans, le jeune Sénégalais, né Rebeuss à Dakar, gérait un grand magasin Orca dans la capitale du Burkina-Faso. Au moment de l’attentat, le couple se trouvait dans le restaurant « Istanbul », toujours selon la famille.

Le père de Mexene Fenaiche, à la tête d’une délégation, se rendra mardi à Ouagadougou pour le rapatriement des corps. L’attaque du restaurent « Istanbul », menée par des jihadistes présumés, a fait 18 morts et une dizaine de blessés, selon le bilan fait par le gouvernement burkinabé.