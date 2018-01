Le Président Macky Sall est arrivé à Touba

REWMI.COM- Le chef de l’Etat Macky Sall est arrivé dans la ville sainte de Touba vers 11 heures 20 minutes à la tête d’une forte délégation composée du Premier ministre, du ministre de l’intérieur et de plusieurs personnalités. Il a été accueilli par Serigne Basse Abdou Khadre. Il est allé directement se recueillir sur la tombe de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké à Gouy Mbinde. Il était accompagné de Serigne Basse Abdou Khadre, porte-parole de la confrérie mouride et de Serigne Cheikh Thioro Mbacké, fils du défunt Khalife. Macky Sall a présenté ses condoléances et celles de la nation à la communauté Mouride. Il a fait part de l’appel téléphonique qu’il a reçu tôt ce matin de son homologue gambien, son Excellence Adama Barro, qui a promis d’envoyer une délégation dans les heures qui viennent pour présenter les condoléances à la nation sénégalaise particulièrement à la communauté mouride. Macky Sall a déclaré que « le Sénégal vient de perdre un guide religieux de grande dimension qui a permis d’installer durablement une convivialité entre les confréries et entre les religions’’. De même, il a rappelé le rôle qu’il a joué dans l’apaisement des turbulences pré-électorales lors de la présidentielle de 2012, en demandant aux protagonistes de se retirer de la rue et de mener une campagne pacifique.

Dans sa réponse, le porte-parole du khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké, a souligné l’ampleur de la douleur après la disparition du guide spirituel de la communauté mouride. ‘’Ce jour est dur pour nous tous. Je ne pourrais jamais oublier Serigne Cheikh Sidy Moctar qui fut un guide hors pair’’, a-t-il lancé.

‘’Les réalisations qu’il a faites dans la cité religieuse et à Dakar témoignent de son engagement pour la communauté musulmane’’, a encore dit Serigne Bass Abdou Khadr.

A l’endroit du président de la République, il a déclaré que ‘’les témoignages faits par Serigne Cheikh Thioro Mbacké sont éloquents et montrent toute la sympathie et l’estime qui existaient entre le défunt khalife et le président de la République Macky Sall.